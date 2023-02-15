Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 17 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...