Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje teknik elemanı alacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hayvancılık Desteklemesi Hakkında 20.10.2022 tarih 31989 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı 6243), Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Uygulama Esasları Yönergesi Revizyonu ve 2023 Yılı Uygulama Esasları Talimatı ile 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel projelerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 2 (iki) Proje Teknik Elemanı alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...