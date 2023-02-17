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Giriş Tarihi: 17.2.2023 08:53

İstanbul Galata Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Galata Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Galata Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
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