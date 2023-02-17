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Giriş Tarihi: 17.2.2023 09:12

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı için ilan yayımladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alacak
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