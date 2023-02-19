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Giriş Tarihi: 19.2.2023 09:37

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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