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Giriş Tarihi: 21.2.2023 08:46

TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, TED Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak.

TED Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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TED Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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