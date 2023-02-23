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Giriş Tarihi: 23.2.2023 08:36

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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