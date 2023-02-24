KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacak.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "KTO Karatay Üniversitesi belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır. Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...