KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca tabloda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...