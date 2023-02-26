Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli hemşire alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli hemşire alacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 90 (doksan) adet sözleşmeli Hemşire alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...