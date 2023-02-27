Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot sınıfından muvazzaf subay alacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başvuru kılavuzunun ilgili bölümünde Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Türk Hava Kuvvetlerinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...