Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...