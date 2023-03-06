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Giriş Tarihi: 6.3.2023 09:31

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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