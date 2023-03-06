İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nden yapılan açıklamada, "09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...