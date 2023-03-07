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Giriş Tarihi: 7.3.2023 08:45 Son Güncelleme: 7.3.2023 09:13

Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanları alımı için ilan yayımladı.

Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanları alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanları alacak.

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanları alacak
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