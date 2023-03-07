Özyeğin Üniversitesi öğretim elemanları alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanları alacak.

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...