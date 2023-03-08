Bartın Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli personel alacak.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 21 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...