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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:42

Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B sözleşmeli 80 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4/B sözleşmeli 80 personel alımı için ilan yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B sözleşmeli 80 personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B sözleşmeli 80 personel alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Diyanet İşleri Başkanlığı 4/B sözleşmeli 80 personel alacak
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