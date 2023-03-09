Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen biriminde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 22 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...