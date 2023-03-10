İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası personel alacak.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan personel alımı için genel niteliklerin paylaşıldığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak. 2023 yılı itibari ile 35 yaşını aşmamış olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Daha önce çalıştığı iş yerlerinden 4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...