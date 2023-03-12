İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı merkezi Ankara'da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere nitelikleri belirtilen toplam (6) adet Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...