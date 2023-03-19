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Giriş Tarihi: 19.3.2023 09:37

Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 6 (Altı) personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Ankara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak
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