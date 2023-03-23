Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 5 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...