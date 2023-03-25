İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı kariyer uzman yardımcısı alacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Kariyer Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...