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Giriş Tarihi: 25.3.2023 09:37

Milli Savunma Bakanlığı kariyer uzman yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığı kariyer uzman yardımcısı alımı için ilan yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı kariyer uzman yardımcısı alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı kariyer uzman yardımcısı alacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Kariyer Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Milli Savunma Bakanlığı kariyer uzman yardımcısı alacak
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