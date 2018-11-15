İçişleri Bakanlığı memur alımı yapıyor! KPSS puanı ile İçişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı bünyesine KPSS puanı ile memur alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12 adet Stajyer Kontrolör kadrosunu doldurmak ve istihdamı sağlamak için sözlü sınav ile personel alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3-Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP9" puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 72 kişi içerisinde bulunmak (72 nci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 12 adet Stajyer Kontrolör kadrosuna 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Giriş(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1-Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2018 yılı Stajyer Kontrolör Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna" 26-30 Kasım 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.

2-Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların

www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3-Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra "Başvuru Formunu Onayla" butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

4-Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, "Başvuru Formunu Onayla" işlemini gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir.

5-"Başvuru Formunu Onayla" işlemini yapıp, "Yazdır" butonunu kullanarak İş Talep Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan "Hatalı Kayıt Bildirim Dilekçesi" ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 63) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 30 Kasım 2018 tarihi saat 16:00'a kadar talep edebilecektir.

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