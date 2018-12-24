Görev yaptıkları şehre göre ek göstergesi değişen memurlar...

Devlet memurlarından bazılarının ek göstergesi, görev yaptıkları yerin büyükşehir olup olmamasına göre değişirken (mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlardaki bazı personel), bazılarının ek göstergesi ise görev yaptıkları yerin İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden birisi olmasına veya diğer iller olmasına görev değişebiliyor.

Kadro unvanları aynı olmasına rağmen haklarında geçerli olan ek göstergeler, görev yaptıkları yerin Ankara, İstanbul, İzmir illerinden birisi olmasına veya başka illere olmasına bağlı olarak değişen Devlet memurlarının unvanı ve ek göstergeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.