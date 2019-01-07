Refakat İzni Kullanacak Memurlar Dikkat!

Memurlara verilen refakat iznini parça parça kullanılması mümkün mü ya da söz konusu iznin bir takvim yılı içinde mi yoksa memuriyet süresi boyunca mı kullanılacağı merak ediliyor. Bu konuda kafalardaki soru işaretlerini giderelim.

MEVZUAT

"ÜÇ AYA KADAR İZİN VERİLİR"

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 105 inci maddesine bakalım .Söz konusu maddenin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır" hükmü bulunmaktadır.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, refakat izninin uygulanmasında;

1) Sağlık kurulu raporuna dayalı olarak ve söz konusu raporda Kanunda öngörülen şartların bulunması halinde, her defasında yeni bir rapor alınması koşuluyla refakat izninin azami süre dahilinde kısım kısım kullandırılabileceği,

2) Sağlık kurulu raporuna dayalı olarak aynı hastalık veya kazaya bağlı olarak memuriyet süresi içinde azami 6 ay refakat izni verilebileceği, söz konusu hükümde yer alan koşulların gerçekleşmesi halinde farklı bir hastalık veya kazaya bağlı olarak yeniden refakat izni kullandırılabileceği, mümkün bulunmaktadır.