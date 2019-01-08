Sayıştay Eleme sınavı ne zaman yapılacak? 2019 Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı başvuruları başladı mı?

2019 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme), 23 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Sınavın cevaplama süresi 90 dakika olacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılacaktır. İlanda sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Sınava başvurular, 8-15 Ocak 2019 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 23 Ocak 2019 tarihidir.

Sınav ücreti 246 TL olarak belirlenirken, geç başvuru sınav ücreti ise 369 TL olarak saptandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava, Eleme Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir. Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.

ÖSYM'DEN ÖNEMLİ UYARI!

Eleme Sınavında adayların, saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, Eleme Sınavında saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adayların, Yazılı Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'a kadar, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, Yazılı Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ