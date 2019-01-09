Yeni yılda tavan ve taban tazminatlar belli oldu! Kıdem tazminatına 583 TL zam!

İmzalanan genelgeye göre; kıdem tazminatı tavanı 583 lira yükselmiş oldu. Böylece 10 yıllık bir çalışanın kıdem tazminatı Aralık 2018 tarihinde 54 bin 340 lira olurken bu rakam Ocak 2019 tarihi itibariyle 60 bin 170 liraya yükseldi. Böylece çalışanın tazminatı 5 bin 830 lira arttı.

KİMLERE UYGULANIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı çalışanlar için her yıl iki kere belirleniyor. Memur maaş katsayısındaki artışa göre yapılan bu hesaplamayla Ocak ve Temmuz aylarında tavan yükseltiliyor. Kıdem tazminatı çalışılan süre ile son brüt maaşın çarpılması sonucu bulunuyor. Ancak brüt maaşta bir sınır belirleniyor. Buna kıdem tazminatı tavanı adı veriliyor. 01.01.2019 tarihinden itibaren kıdem tazminatları hesaplanırken brüt ücret tavanı 6 bin 17 lira 60 kuruş olarak belirlenecek.