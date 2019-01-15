Denetmen yardımcıları dikkat! sınav şartları belli oldu!

SGK tarafından duyurulan sınavın detayları şu şekilde;

SINAVIN ADI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavı

YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Yazılı sınav, Ankara'da 16/02/2019 Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık binasında (Ziyabey Caddesi No:6 Balgat /Çankaya - Ankara) adresinde yapılacak olup; 1. Oturum sabah saat 09:30 da başlayıp 12:30 da sona erecektir. 2. Oturum öğleden sonra saat 14:00 da başlayıp 17:00 da sona erecektir. Sözlü sınav ise, 15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olup sınav yerleri ile diğer hususlar daha sonra duyurulacaktır.

İşte sınavın şartları ve kimlerin gireceği ile ilgili duyurunun tam metni….

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