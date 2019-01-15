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Denetmen yardımcıları dikkat! sınav şartları belli oldu!

Kurumu () bir duyuru yayımlayarak denetmen yardımcılığı yeterlilik sınavı ile ilgili detayları paylaştı. 16 Şubat 2019 tarihinde ’da yapılacak sınava katılacak denetmen yardımcılarının listesi de duyurunun ekinde yer aldı.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 17:05
Denetmen yardımcıları dikkat! sınav şartları belli oldu!

SGK tarafından duyurulan sınavın detayları şu şekilde;

SINAVIN ADI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yeterlik sınavı

YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Yazılı sınav, Ankara'da 16/02/2019 Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık binasında (Ziyabey Caddesi No:6 Balgat /Çankaya - Ankara) adresinde yapılacak olup; 1. Oturum sabah saat 09:30 da başlayıp 12:30 da sona erecektir. 2. Oturum öğleden sonra saat 14:00 da başlayıp 17:00 da sona erecektir. Sözlü sınav ise, 15 – 19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olup sınav yerleri ile diğer hususlar daha sonra duyurulacaktır.

İşte sınavın şartları ve kimlerin gireceği ile ilgili duyurunun tam metni….

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Denetmen yardımcıları dikkat! sınav şartları belli oldu!
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