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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede gelişme!

Milyonlarca memurun merakla beklediği konusunda önemli gelişme! 3600 ek gösterge kimler için getirilecek? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Kamu Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 10:59
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede gelişme!

Milyonlarca memurun beklediği ek göstergenin 3600'e çıkartılmasında çok önemli bir gelişme yaşandı...

Ek gösterge ile ilgili çalışma bir paket olarak sürdülüyor. Paketin içinde öncelikle öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlileri yer alacak.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 Ek Göstergesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın şöyle konuştu:

"İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma söz konusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz kamuoyuyla paylaşılacaktır."

EMEKLİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Çalışmalar hem mali hem de idari boyutuyla devam ediyor. Ek göstergenin artırılması sadece görevdeki memurları değil emeklileri de ilgilendiriyor.

MAAŞ VE İKRAMİYE ARTIYOR

Memurların ek göstergesi özellikle mali haklar açısından önem kazanıyor. Ek göstergedeki artış görevdeki memurların maaşlarını artırıyor. Ama asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

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