Devlet memuru reklam filminde bal gibi oynar…Yasalar Gürsel Tekin'i yalanlıyor!

657 sayılı Devlet memurları Kanununun "Davranış ve işbirliği" başlıklı 8 inci maddesinde

"Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar" hükmü bulunmaktadır.

Yine aynı Kanunun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28 inci maddesinde,

"Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler" hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 1'inci maddesinde,

"Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir" hükmü yer almakta olup, aynı maddenin (B) bendinde sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri eser olarak tanımlanmıştır.

Aynı yasanın 18'inci maddesinde ise "Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir" hükmü yer almaktadır.

SONUÇ:

Bu itibarla, memurların 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 8 inci maddesine göre davranış biçimine uyulması, mesai saatleri dışında yapılması, hizmet akdine bağlı olarak ve sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi kaydıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde telif sözleşmesi imzalayarak ve telif ücreti alarak reklamlarda, TV dizilerinde, sinema filmlerinde ve tiyatrolarda rol alması mümkündür.

AK Parti'nin reklam filmi izlendiğinde görülüyor ki; itfaiye personelinin çalışma disiplini ve itfaiye mesleğinin zor şartlar altında çalışmasının gönül işi olduğu vurgulanıyor. Filmde itfaiyecilerin aslında her yangında kahramanca mücadele ettikleri, yürekten yaptıkları mücadele anlatılıyor. Bu itibarla memurların reklam filminde oynaması mesleklerinin özelliklerini vurgulaması ve bunun tanıtımında bulunmasında mevzuat açısından da bir sıkıntı olmadığı görülüyor.