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personel alım kura çekimleri ne zaman yapılacak! 2019 kura çekimleri...

, Gençlik ve bünyesine alınacak olan 3 bin 243 personelin kura çekimleri büyük bir merakla bekleniyor. İŞKUR'la yapılan başvurular neticesinde çekilecek olan kuralar hakkında kendi sitesinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." denildi. Noter huzurunda yapılacak kura çekimleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:58
İŞKUR Spor Bakanlığı personel alım kura çekimleri ne zaman yapılacak! 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimleri...

, Türkiye genelinde işsiz vatandaşlara istihdam sağlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yapılan Gençlik ve personel alımları hakkında son detaylar nedir? İŞKUR'la yapılan başvuruların sonuçları ne zaman açıklanacak? yapılacak olan kura çekimleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

İŞKUR PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine katacağı 3 bin 243 personelin kura çekimi hakkında sitesinden önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık, "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." açıklamasını yaptı. Temizlik görevlisi, cankurtaran ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlar için bugün kuralar çekilecek. Peki kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İŞKUR Spor Bakanlığı personel alım kura çekimleri ne zaman yapılacak! 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimleri...
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