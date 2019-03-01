Sabah Memurlar: Sözleşmeli öğretmenler dikkat! Bunları biliyor musunuz?

Milli Eğitim Bakanlığı Şubat ayında 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirdi. Şimdi 20 bin öğretmen daha atanacak. Atama bekleyen binlerce öğretmen ile adayı ile göreve başlayan öğretmenler için mini bir sözleşmeli öğretmenlik rehberi hazırladık... İşte akıllara en çok gelen soruların cevapları....

1) Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınav başarı puanı kaçtır?

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

2-Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlar en fazla kaç eğitim kurumu tercihinde bulunabilir?

Sözleşmeli öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlara 20 tercih hakkı verilir. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtir. Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde atamaları yapılmaz.

3- Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları hangi konularda yapılır?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Eğitim bilimleri ve genel kültür: %20,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %20,

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %20,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %20,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %20.

4- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucuna itiraz edilebilir mi?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına katılan adaylar istemeleri halinde sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır. İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.