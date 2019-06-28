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Bakan Gül müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel edeceğiz." Bakan Gül'ün bu açıklamalarından sonra Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? soruları da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

İHA Kamu Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 09:43
Bakan Gül müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Bakan Gül, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Daha önce duyurdukları personel alımı için bugün Resmi Gazete'de ilanlar yayımlandığını hatırlatan Gül, "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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Bakan Gül müjdeyi verdi: 12 bin 713 personel alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
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