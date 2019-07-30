Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları hızlı sorgula!

İl il adliye açıklamalarının yapıldığı Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 1-16 Temmuz aralığında başvurulan personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. 17 unvan ve kadroda alım yapılacak olan alımlarda KPSS puan türlerinden de 70 ve üzeri puan alınmış olması gerekiyor. Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları sorgula!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları, illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını gün içerisinde takip ederek sonuç bilgisine ulaşabilirsiniz.