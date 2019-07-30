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personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları hızlı sorgula!

personel alımı sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 1 ile 16 Temmuz tarihleri aralığında başvurulan personel alımı için heyecan giderek artıyor. Bakanlık bünyesinde toplamda 17 unvan ve kadroda alım yapılacak. Adaylardan puan türlerinden 70 ve daha yukarıda puan almış olma şartı aranıyor. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacağı duyurulmuştu. Buna göre; personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde..

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 15:58
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları hızlı sorgula!

İl il adliye açıklamalarının yapıldığı personel alımı sonuçları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 1-16 Temmuz aralığında başvurulan personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. 17 unvan ve kadroda alım yapılacak olan alımlarda puan türlerinden de 70 ve üzeri puan alınmış olması gerekiyor. Buna göre; personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları sorgula!

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları, illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını gün içerisinde takip ederek sonuç bilgisine ulaşabilirsiniz.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Personel alımı sonuçları hızlı sorgula!
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