Hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylara sözlü mülakat uygulanmıştı. Hakimlik ve Savcılık mülakatına giren adayların heyecanla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapan adaylar, konuya ilişkin net bir bilgi almak istiyor. Peki, Adalet Bakanlığı Hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

HAKİMLİK VE SAVCILIK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakimlik ve Savcılık sözlü mülakat sonuçlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;