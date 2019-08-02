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sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Adaylar, arama motorlarında Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunu yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Hakimlik ve savcılık sözlük mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:33
Hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

tarafından 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylara sözlü mülakat uygulanmıştı. mülakatına giren adayların heyecanla beklediği sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapan adaylar, konuya ilişkin net bir bilgi almak istiyor. Peki, Adalet Bakanlığı Hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

HAKİMLİK VE SAVCILIK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakimlik ve Savcılık sözlü mülakat sonuçlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
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