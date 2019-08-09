Sabah memurlar: Memura üstsoy-altsoy hısımlığı bulunan akrabaları için mazeret izni ve refakat izni verilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (B) fıkrasında? "Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni? kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmü, "Hastalık ve refakat izni" başlıklı 105 inci maddesinin son fıkrasında? "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "Kan hısımlığı" başlıklı 17 nci maddesinde; "Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı? biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, memura üstsoy-altsoy hısımlığı bulunan anne, baba ve çocuğu ile yansoy hısımlığı bulunan kardeşi için 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca izin verilebileceği, bunların üvey olması halinde memurun bu izinleri kullanamayacağı değerlendirİlmektedir.