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İçişleri Bakanlığında 4/Bli çalışan idari büro personelin yıllık izinleri nasıl belirlenecek?

Sabah memurlar sorularınız yanıtlıyor. emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli idari büro olarak görev yaptığınızdan bahisle, söz konusu unvanda görev yapanların yıllık izinleri nasıl tespit edilecek?

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Kamu Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 11:32
İçişleri Bakanlığında 4/Bli çalışan idari büro personelin yıllık izinleri nasıl belirlenecek?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesinde, "…Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır…" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinde, "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir..." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, personelin izin süresinin belirlenmesinde önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet sürelerinin dikkate alınması? 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda iş sonu tazminatı ödenmeyen hizmetlerinin bulunması halinde (657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolar gibi) bunlarında ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.

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