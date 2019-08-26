TÜBİTAK Kamu personeli alımı yapacağını duyurdu! TÜBİTAK personel alım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları nelerdir?

TÜBİTAK Resmi Gazete üzerinden en az lise mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Personel adayları başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Söz konusu personel alımı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilecek. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı…

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 13 teknisyen, usta ve memur (koruma) alınacak. 7'si terörle mücadelede yaralananlardan, 6'sı engelli statüsünde olanlar arasından gerçekleştirilecek alımlar için son başvuru tarihi 2 Eylül olarak belirlendi.

Tüm bunların yanı sıra başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun internet sayfası "www.tubitak.gov.tr" ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanacak. Müracaatlar İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI

İŞTE KADROLARA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

Teknisyen Alımı

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.

3) Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

Usta Alımı

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.

3) Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

7) Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek

Diğer Teknisyen ve Diğer Tekniker Alımı

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu Haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.

5) Son başvuru tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmak.

6) Üretim, Depo, Tasarım Süreçleri ve Temiz Oda Altyapı Bakım Onarım işlerinde en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

7) AutoCAD, Solidworks, Catia programlarından en az birisini bilmek ve belgelendirmek.

8) ESD Belgesine sahip olmak.

Koruma Memuru Alımı

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu Haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı Sahibi olmak.

4) Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak .

6) Askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.

7) Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinde yayımlanan TÜBİTAK personel alım ilanlarının detaylarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca online başvuru yapacak olan adayların öncelikle İŞKUR kaydı yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki link üzerinden üyelik sözleşmesi onaylanacak gerekli kişisel bilgiler girilecek ve özgeçmiş oluşturulacak. Böylelikle ilanlara başvuru sağlanabilecek.