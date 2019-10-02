İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı Personel Alımı İcra Müdürlüğü başvuruları başladı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımlarına devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; yazılı ve sözlü sınav şeklinde icra müdürlüğü personel alımı yapılacak. Açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2019

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bunların içerisinde 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımları da bulunuyor. Yoğun ilgi gören icra müdürlüğü sınavı ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.