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sınavı ne zaman yapılacak? başvuruları başladı mı?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; yazılı ve sözlü şekilde yapılacak sınavlarla 700 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavı geçen adaylar bir sonraki aşama olan sözlü mülakat sınavına katılacaklar. Peki sınavı ne zaman yapılacak? icra müdür ve müdür yardımcısı alımları…

Giriş Tarihi: 2.10.2019 12:02
İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı Personel Alımı İcra Müdürlüğü başvuruları başladı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımlarına devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; yazılı ve sözlü sınav şeklinde personel alımı yapılacak. Açıktan ve naklen atama ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Peki sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2019

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; yapacağını duyurdu. Bunların içerisinde 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımları da bulunuyor. Yoğun ilgi gören ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı Personel Alımı İcra Müdürlüğü başvuruları başladı mı?
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