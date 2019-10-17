2019 PTT KPSS şartsız personel alımı ne zaman yapılacak? 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT'nin KPSS şartsız 55 bin personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından PTT kadrolarında istihdam edilmek isteyen adaylar PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bununla birlikte PTT personel alımı başvuru şartları da adaylar tarafından merak ediliyor. PTT tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.

2019 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek KPSS şartsız PTT personel alımına ilişkin PTT tarafından belirtilmiş net bir tarih yok. Yılın son çeyreğinde yayımlanması beklenen ilanın kamuoyu ile paylaşılmasıyla birlikte adaylar, PTT'nin resmi internet adresleri üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek başvurular için her bir aday, ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aşağıda belirtilen başvuru şartları, bir önceki alım ilanında belirtilen şartlardır. Planlanan personel alımı için de aynı başvuru şartlarının geçerli olacağı tahmin ediliyor.

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurt dışındaki iş yerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak

Askerlikle ilgsi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak

Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

Atanacağı pozisyon için ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

Daha önce çalışılan kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak