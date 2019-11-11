Kaymakamlık Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM ile Kaymakamlık Sınavı temel soru kitapçığı sorgula

10 Kasım tarihinde sınava katılan adaylar, Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yoğun olarak araştırırken adaylar için bir başka merak konusu ise soruların ve cevapların yayınlanacağı tarihti. Bugün itibarıyla temel soru kitapçıkları, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden adaylar ile paylaşıldı. Buna göre adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı kitapçıkları inceleyerek sınav sonuçları hakkında fikir yürütebilecek. Peki ÖSYM Kaymakamlık Sınavı soruları nasıl sorgulanır?

KAYMAKAMLIK SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI! KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından 10 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Kaymakamlık Sınavı'na katılan adayların merak içerisinde beklediği temel soru kitapçıkları, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanarak adaylar ile paylaşıldı.

ÖSYM'nin resmi site aracılığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2019-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 11 Kasım 2019 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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