Son dakika: Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı! Memur ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve memurların alacağı enflasyon farkı da belli oldu. Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 zam aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0.71 olarak gerçekleşti.



2019'un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti. Yani memurlar yılın ilk yarısında toplamda 5.01 oranında zam almış olmuştu.

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak. Bu zam memur emeklilerini de etkiliyor.