TÜBİTAK personel alımı ilanı yayımladı! TÜBİTAK personel alımına nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanarak duyurulan TÜBİTAK personel alımı ilanına göre Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde Konya'da görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli alınacak. Öte yandan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 44 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek. İşte söz konusu personel alım ilanı başvuru şartları…

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana başvuruda bulunmak için "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kodu seçilerek, istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların en geç 26/12/2019 saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Öğrenci Belgesi. (Üniversiteden veya e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı)

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış ve onaylı).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).