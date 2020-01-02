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başvuru sonuçları açıklandı mı? açıklanma tarihi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başvuru sonuçları açıklanacak. Başvurular 27 Kasım ve 6 Aralık tarihinde yapılmıştı. 1000 sözleşmeli personel alımının yapılacağı kuruma başvurular epey yoğundu. ASDEP sınavında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecek. Peki açıklandı mı? açıklanma tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 15:16
ASDEP başvuru sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları açıklanma tarihi!

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen on binlerce aday başvuru sonuçlarına kilitlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 1000 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adayların ilgili kuruma başvurusu 27 Kasım ve 6 Aralık tarihinde yapıldı. Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecek. Peki açıklandı mı? açıklanma tarihi belli oldu mu?

ASDEP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kamu kurumunda çalışmak isteyen on binlerce vatandaş ASDEP başvuru sonuçlarını bekliyor. için henüz net bir tarih gelmedi. İlgili kurumun resmi sitesinde güncel bilgiler yer alacaktır.

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ASDEP başvuru sonuçları açıklandı mı? ASDEP sonuçları açıklanma tarihi!
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