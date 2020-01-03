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2020: Emekli ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam miktarları da netleşmeye başladı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşirken, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı olacak. Hal böyleyken ‘2020 Müsteşar ve müsteşar emeklisi maaşı ne kadar oldu?’ soruları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. ile ilgili detaylara sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer verdik. İşte, 2020 zamlı müsteşar maaşları...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 15:34
Müsteşar maaşı 2020: Emekli müsteşar maaşları ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. Yılın son enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de 2020 müsteşar emeklisi ve müsteşar maaşları oldu. Peki, Ocak ayı ile birlikte müsteşar maaşları ne kadar oldu? Haberimizden, 2020 müsteşar maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

MÜSTEŞAR MAAŞI 2020 NE KADAR?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından müsteşar maaşları oldukça merak ediliyor. Peki, 2020 müsteşar maaşı ne kadar?

Müsteşar (1/1)

Eski maaş: 9088,2

Yeni maaş: 9587,2

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.

Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! 2020 zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

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