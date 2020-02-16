Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için son günler! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme tercihlerine yönelik ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuruların alınacağı açıklanacak. Yapılan açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. ÖSYM kanalıyla yapılacak merkezi yerleştirmenin neticesinde 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda yayımlanan tercih kılavuzuna göre başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir, başvuru ücreti ve diğer detaylara ilişkin merak edilen sorular yanıtladık…

SAĞLIK PERSONEL 2020 PERSONEL ALIMI KILAVUZU

3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında yapılacak alımı kapsayan Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yayımlanan kılavuza göre merak edilen soruların cevaplarına, haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.