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2020 atama kurası ne zaman yapılacak? İlk defa ve yeniden atama kurası başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

, ilk defa ve yeniden atama kurası için takvim yayımladı. Kamu ilan sayfası aracılığıyla yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı 2020 atama kurasına ilişkin başvuru şartları ve başvuru tarihleri adaylar ile paylaşıldı. Peki Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre kimler 2020 atama kurası için başvuru yapabilir, şartlar nelerdir? İşte Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:59 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 2020 atama kurası ne zaman yapılacak? İlk defa ve yeniden atama kurası başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

, kadro ihtiyacı olan pozisyonlarda açıktan kura ile personel ataması yapılacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman yapılacak, kuraya kimler katılabilir sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra bağlı kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak ilk defa ve yeniden atama kurası ile ilgili merak edilen detayları bir araya getirdik…

Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kurası için detaylar adaylarla paylaşıldı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır."

Ayrıntılar için ilerleyiniz…

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Sağlık Bakanlığı 2020 atama kurası ne zaman yapılacak? İlk defa ve yeniden atama kurası başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?
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