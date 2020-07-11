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Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu

Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. 'deki Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz'da, ikinci taksiti 14 Aralık'ta ödenecek.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 09:31 Son Güncelleme: 11.7.2020 09:42 ABONE OL
Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu

Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz'da, ikinci taksiti 14 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı göre:

"4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."

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Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu
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