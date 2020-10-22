KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından düşük puanla memur alımı yapan yerler hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, KPSS'den düşük sayılabilecek 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Kamuya sadece memur alınmamaktadır.

KPSS'DE 50, 55, 60, 65, 70, 75 PUANLA ATAMA OLUR MU? KPSS 60 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümünde ise 2020 KPSS sonuçları kullanılacaktır. Haberimizden, KPSS 60, 65, 70, 75 puanla memur alımı yapan yerler hakkında bilgi edinebilirsiniz.